Els veïns de Cabrianes tornaran a tenir una connexió ràpida amb la C-16 després de 15 mesos havent de fer un recorregut per dins del nucli urbà de Sallent o per la C-25 per les obres que s'han dut a terme al pont que connecta el nucli amb el polígon Illa Sud. La remodelació del viaducte ja s'ha completat (es treballa en els últims detalls) i aquest dimarts a la tarda es farà la inauguració d'una obra llargament reivindicada, que finalment ja és una realitat. Després de l'acte oficial d'estrena, ja es podrà reobrir al trànsit i Cabrianes recuperarà així la seva connexió natural amb l'eix del Llobregat. En aquest vídeo es pot veure l'evolució de les obres.