Els sis treballadors del bar restaurant PuntZero, del casc antic de Cardona, tenen un nou ajudant que els és de gran utilitat per descongestionar el servei quan hi ha pics de feina. És un robot, que de moment només serveix copes, però més endavant també cuinarà i prepararà alguns plats, d’elaboració senzilla però de molta eficàcia per al personal «perquè li traurem l’estrès d’estar pendent de la fregidora, de si l’hamburguesa està molt o poc feta, o de que no es cremi la crep», explica Xavi Jané, que és el propietari del local i artífex de tot el projecte.