Ball de Gitanes de Sant Vicenç

A Sant Vicenç de Castellet hi havia fam de ball de gitanes. Ho han posat de manifest aquest diumenge al migdia les prop de 300 dansaires que, després de dos anys d'absència, han pogut tornar a omplir la plaça de l'Ajuntament per donar vida a una dansa que en aquest municipi és una tradició que complia 115 anys des de la primera. També se’n celebraven 30 anys de la seva recuperació (el 1992), després de dècades que s'havia deixat de ballar. S’ha fet amb l'empenta de sempre, però amb una energia renovada, la que atorgava als balladors el fet de poder tornar a la plaça, en definitiva, de poder retornar a la normalitat després del parèntesi forçós dictat per la pandèmia.