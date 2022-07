El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages ha fet una declaració institucional aquest dimecres per solidaritzar-se amb les persones afectades per l'incendi que des de diumenge afecta la comarca. Demanen a la Generalitat que modifiqui la llei per "resoldre la problemàtica de les urba-nitzacions no recepcionades o amb dèficits urbanístics". Asseguren que de les 27 urbanitzacions que hi ha al Bages, 14 d'una desena de municipis diferents estan amb situació de dèficits urba-nístics. Per això, reclamem que es doti els ajuntaments amb més pressupost i recursos tècnics per desenvolupar les legalitzacions que siguin necessàries. Són urbanitzacions que arrosseguen problemes estructurals i que no han aconseguit adequar-se a les normatives actuals.