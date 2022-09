Codina i Soria són els propietaris d'una escola de ball a Sant Joan de Vilatorrada, Altrax. Ell venia del hip-hop i ella, del flamenc, dos ritmes diferents però que han acabat fusionant en les seves classes igual que els van unir a ells com a parella fa tres anys. Soria, que sempre ha viscut a la localitat bagenca, va decidir, després d'uns anys d'èxit al món del hip-hop a Barcelona, obrir una escola de ball. Els trofeus que va guanyar estan exposats en una de les parets. Codina, nascuda a Almeria i que va arribar a Catalunya per estudiar flamenc i sevillanes de manera més professional, vivia amb la seva família a Santpedor on, a través d'uns familiars, va saber que un noi obria una escola de ball i volia trobar feina. Altrax, que ara porten entre els dos, els va unir com a parella i va ser l'inici de la història d'aquesta jove família.