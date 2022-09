La sala Cal Llovet de Santpedor acull fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge una consulta popular per saber si la gent del poble vol que es recuperi la tradició de les vaquetes, present a Santpedor des del 1981, o si, per contra, pensa que ja està bé que el 2019 s'eliminés del calendari festiu del poble fruit d'una votació com la d'avui.