Qui diu que només es pot triomfar a TikTok sent jove i fent balls virals? A Talamanca hi viu Eduardo Pozo que amb 62 anys ha aconseguit reunir gairebé 1 milió de seguidors a la xarxa social dels vídeos verticals. Pozo, és el propietari del centre d’acollida hípica de Talamanca i el confinament el va obligar a reinventar-se perquè el seus clients no s’oblidessin de la seva feina. Actualment, es dedica a divulgar el seu coneixement sobre els cavalls a TikTok . Ha creat la marca Vivir en manada que ja acumula més de 930.000 seguidors.