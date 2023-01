La plaça de l'ajuntament de Navarcles s'ha omplert aquest migdia de dilluns per retre homenatge a les dues víctimes de l'atropellament mortal que hi va haver aquest dissabte al municipi. El consistori navarclí i l'Esplai d'Avis han convocat l'acte on hi han acudit prop de 150 persones entre familiars, amics i veïns del poble que han fet un minut de silenci en record de Domènec Seubas i Josefina Moyano. La parella, de 72 i 77 anys respectivament, eren molt participatius en l'activitat cultural del poble.