El navarclí Xavier Liso, expert en noves tecnologies i col·laborador de l'empresa 'manresana' Sateliot, ha explicat en un vídeo com ha estat el llançament del nanosatèl·lit català Minairó, que ja està en òrbita.

Liso ha volgut deixar clar perquè serveix aquest aparell: "Ens permetrà localitzar qualsevol persona que s'hagi perdut sense tenir cobertura, la temperatura d'una vaca, la posició d'espècies en perill d'extinció...", afirma. A més destaca que es podran enviar i intercanviar missatges des de llocs on ara no hi ha cobertura. Aquesta tecnologia, que com explica no deixa de ser "antenes 5G que estan en òrbita pel cel", millora la connectivitat arreu del món fins a llocs on no es pot arribar amb la connexió normal. Ara mateix el 85% del món no té cobertura i això permetrà donar-ne a mars, boscos i territoris desconnectats tecnològicament.

Els nanosatèl·lits han estat llançats des d'un coet Falcon 9, propietat d'Elon Musk i que ha fet de "taxi" per a posicionar el satèl·lit en òrbita. Ha deixat entre 50 i 60 satèl·lits a més de 500 km de la terra. Aquests, que arriben a una velocitat de fins a 27.000 km/h, s'estan posicionant amb la localització que se'ls ha demanat. "Tenen la forma d'un microones i no són una mica més grans que una capsa de sabates", afirma el navarclí.

L'empresa amb arrels manresanes Sateliot espera poder tenir-ne de 18 en òrbita pel 2024. Això, segons Liso, suposaria que "es donés cobertura cada 30 minuts". Es vol arribar a tenir-ne 250 al 2026.

Aquest avenç, segons afirma el navarclí, és una fita històrica. "S'aconsegueix unir dues tecnologies, la satel·litària i la terrestre, en aparells molt més econòmics del que es feien anteriorment", afirma.

Hi ha una previsió de facturació d'uns mil milions d'euros entre l'any 2025 i 2026, quan l'empresa ja estigui plenament consolidada.