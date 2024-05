Amb menys públic, com ja es preveia d’antuvi, però amb la satisfacció de recuperar l’essència de la festa, en un entorn rural, singular i simbòlic, i de poder tornar a complir amb una tradició que des del 2018 ha quedat trastocada per un conflicte extern. En part, fins i tot, una tornada als orígens. Així han viscut els santvicentins que aquest 1 de maig al matí han pujat fins al conjunt de Sant Jaume la recuperació de l’Aplec de Vallhonesta, també conegut popularment com l’aplec del panellet. Fins a unes 300 persones s’han acabant congregat al llarg d’unes tres hores de celebració a l’esplanada del que havia estat l’era de l’antic mas i hostal que s’alça enrunat, però encara majestuós, en aquest indret situat dalt d’una carena i als peus de l’històric camí ral de Manresa a Terrassa.