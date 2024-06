Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dimarts al vespre un incendi en una casa unifamiliar a Súria. El foc ha afectat la teulada i la tercera planta de l'habitatge, al carrer Pleta, a tocar de l'església Mare de Déu del Roser.

Sortosament, la família que resideix a l'edifici, segons els Bombers, han sortit pel seu propi peu i no hi ha hagut ferits. Els Bombers n'han rebut l'avís a les 20.24 h i hi han treballat amb 5 dotacions.