Un dels últims edificis que quedaven representatius del vell Montserrat, els de l’esclat de l’esplendor de l’estiueig a principi del segle passat, ja és història. Aquesta setmana s’estan duent a terme els treballs d’enderroc del que era l’hotel de l’antiga colònia Puig, que durant gairebé 120 anys s’ha fet visible als visitants que pujaven al santuari des de Monistrol, primer com a immoble de caire luxós, posteriorment com a exemple de decadència i record d’un altre temps, i durant els últims vint com a vestigi immers en un procés progressiu de ruïna que l’ha acabat duent fins a aquest enderroc.