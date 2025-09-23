VÍDEO | La Mediterrània escalfa motors a Avinyó
El so de les esquelles del ramat de cabres acostant-se al poble és un senyal d’avís, de dir ‘Ei, estem arribant’. Així és com explicava el coreògraf i ballarí Xavier Gumà, creador de Pastor, l’inici de la seva actuació amb sons tant representatius de l’ofici del pasturatge. La proposta, que fusiona dansa urbana i d’arrel catalana, s'ha presentat avui a Avinyó, dins del Cicle Interiors, una nova col·laboració entre la xarxa de Pobles Creatius i l’Obrador d’arrel de Fira Mediterrània.