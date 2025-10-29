La nova il·luminació de Montserrat, en un minut
L'Abadia de Montserrat mostra des d'aquest dimecres una nova il·luminació que ha transformat la imatge exterior nocturna del conjunt monàstic a partir d'un projecte artístic impulsat per la Fundació Endesa. A partir d'ara, la façana principal de la plaça de Santa Maria i els seus balcons, el claustre gòtic, la torre, l'arqueria lateral, i la façana d'entrada la basílica, s'il·luminaran amb 27 projectors LED i 40,5 metres de lluminàries lineals d'alta eficiència.