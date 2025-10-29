La nova il·luminació de Montserrat, en un minut

Jordi Escudé

Monistrol de Montserrat
L'Abadia de Montserrat mostra des d'aquest dimecres una nova il·luminació que ha transformat la imatge exterior nocturna del conjunt monàstic a partir d'un projecte artístic impulsat per la Fundació Endesa. A partir d'ara, la façana principal de la plaça de Santa Maria i els seus balcons, el claustre gòtic, la torre, l'arqueria lateral, i la façana d'entrada la basílica, s'il·luminaran amb 27 projectors LED i 40,5 metres de lluminàries lineals d'alta eficiència. Més informació

