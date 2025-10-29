Realitat virtual per apropar al patrimoni català
«Viure la història és la millor manera de conèixer-la. Protagonitzar-la, la millor manera d’entendre-la». Aquesta és la carta de presentació del projecte «Els ulls de la història». I això és, precisament, el que fan aquests dies els alumnes de primer i segon d’ESO de l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, un dels primers centres a acollir aquesta iniciativa pedagògica, que viatjarà per una vuitantena d’instituts del país. Més informació