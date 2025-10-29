Realitat virtual per apropar al patrimoni català

Realitat virtual per apropar al patrimoni català

Realitat virtual per apropar al patrimoni català

RRSS WhatsAppCopiar URL

«Viure la història és la millor manera de conèixer-la. Protagonitzar-la, la millor manera d’entendre-la». Aquesta és la carta de presentació del projecte «Els ulls de la història». I això és, precisament, el que fan aquests dies els alumnes de primer i segon d’ESO de l’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages, un dels primers centres a acollir aquesta iniciativa pedagògica, que viatjarà per una vuitantena d’instituts del paísMés informació

Últims vídeos

Tracking Pixel Contents