Vuitè aniversari de Música per la llibertat
El col·lectiu d’origen bagenc Música per la Llibertat, que es va crear el 2017 per demanar l’alliberament dels empresonats durant el procés després del referèndum per la independència de l’1 d’octubre, ha complert 8 anys, i ho ha commemorat amb un acte de retrobament a Sant Fruitós de Bages, on el moviment va fer la seva primera actuació per la diada de Tots Sants d’aquell mateix any. Aquest dissabte, una cinquantena de persones vingudes d’arreu de Catalunya, entre músics i cantants, han recordat l’essència d’aquell moviment, que asseguren que no s’ha apagat. Més informació