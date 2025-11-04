Rescaten una excursionista bloquejada en un lloc de difícil accés de Montserrat
Una excursionista de 45 anys ha hagut de ser rescatada en helicòpter després de quedar bloquejada en un punt de difícil accés de Montserrat. La dona es trobava a l'anomenada canal del «mejillón» o del Pou del Glaç, entre Santa Cecília i Sant Jeroni, al terme de Marganell, quan ha arribat a un punt del qual no podia ni avançar ni retrocedir. Per això, cap a les 12.50 h d'aquest migdia, ha alertat als Bombers de la Generalitat. Més informació