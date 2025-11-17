La cuina catalana rural es dona a conèixer amb un receptari audiovisual de 24 plats
Aprendre a cuinar bledes amb patates i rosta de cansalada, un caneló de brandada de bacallà o l'anomenat pollastre de la batalla d'Almansa. A partir d'ara, aquestes receptes tradicionals de la cuina catalana rural es donaran a conèixer a través de les xarxes amb l'objectiu que el patrimoni no es perdi. És una iniciativa la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, que s'ha presentat aquest dilluns a Cardona. Els autors de les receptes són els propietaris de cases d'agroturisme on encara s'ofereixen aquest tipus de menjars. A partir d'aquest dijous i durant 24 setmanes a través de les xarxes es difondrà una recepta tradicional catalana feta per un dels propietaris i restauradors d'establiments de turisme i agroturisme de masies de tot Catalunya. Més informació