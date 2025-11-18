El sistema per alliberar fàrmacs de manera dirigida mitjançant microrobots magnètics simulant el tractament d'un coàgul sanguini
Vídeo del sistema capaç de controlar i alliberar medicaments en punts concrets del cos a través de microrobots magnètics simulant el tractament d'un coàgul sanguini. El científic Josep Puigmartí Luis, d'Artés, és un dels investigadors de la recerca internacional que ha aconseguit crear, per primera vegada, aquest mecanisme. El treball, publicat a la prestigiosa revista Science, ha estat liderat per l'Escola Politècnica Federal de Zuric (ETH), centre on va treballar fa uns anys el bagenc, que actualment és professor de la Facultat de Química i l'Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC) de la Universitat de Barcelona.