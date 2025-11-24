Declaracions de Sílvia Paneque (consellera de territori) i Manel Gasch (Abat de Montserrat)
L'històric aeri de Montserrat, un mitjà gairebé centenari, tindrà una nova versió. La instal·lació i el servei es remodelaran per complet, amb l'objectiu, sobretot, d'augmentar-ne la capacitat i de garantir-ne al màxim la funcionalitat en gairebé qualsevol circumstància. L'actual pot transportar un total de 35 persones en cada trajecte (és la capacitat de cada cabina), en un viatge que dura cinc minuts. Durant tot l'any passat va transportar prop de 300.000 persones. Des de l'estació situada a peu de carretera i del riu Llobregat fins a la que hi ha situada sota el santuari, el funicular aeri de Montserrat salva un desnivell de 544 metres i d'uns 1.300 metres de recorregut.