Vídeo promocional del projecte Gastrosàvies
La globalització, els canvis d'hàbits alimentaris i la pèrdua de les generacions més grans amenacen el llegat tradicional de cuina catalana. El projecte Gastrosàvies s'ha proposat recollir i protegir aquest bagatge culinari. Amb el suport de la Fundació Alícia, s'ha dut a terme un extens treball de camp per tot el territori català. S'han realitzat 18 sessions etnogràfiques amb grups de dones grans i s'han recollit més de 300 receptes representatives de la diversitat gastronòmica i territorial del país.