VÍDEO | Montserrat dona la benvinguda al Nadal
L'Abadia de Montserrat ha donat oficialment la benvinguda al Nadal aquest dilluns al vespre amb l'encesa de llums i l'estrena d'un arbre de 8 metres d'alçada que s'ha instal·lat a l'atri de la basílica de Santa Maria. Aquest és el segon any que Montserrat posa il·luminació nadalenca i, en total, compta amb 1.800 metres de cable de llums. Com a novetat, s'ha instal·lat un arbre de Nadal decorat a l'atri de la basílica que està il·luminat amb 5.400 llums led. A l'acte d'encesa hi ha participat l'Escolania, que ha interpretat dues nadales des dels balcons: 'Oh arbre sant' i 'Els àngels de la Glòria'. A l'acte hi han assistit més de 400 persones que formen part de la comunitat dels Amics de Montserrat.