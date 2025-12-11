Vídeo promocional de la peregrinació
Una Verge de Montserrat andalusa es trobarà aquest cap de setmana amb la Moreneta després d’una peregrinació de 800 quilòmetres que suposaran, a més, un fet històric per a aquesta germandat en els seus més de 400 anys d’història, ja que serà el primer cop que la imatge surt d’Andalusia. Des d’aquest divendres 12 fins al diumenge 14 de desembre, la imatge de Nostra Senyora de Montserrat, de la germandat homònima de Sevilla, peregrinarà fins a l'abadia benedictina. Més informació