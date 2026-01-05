Així és com es desinfecten els equips que han buscat senglars morts al bosc
Una vintena de membres de la Federació d'ADF del Bages i Moianès participen juntament amb altres voluntaris d'arreu de Catalunya en les tasques de control i erradicació de la pesta porcina africana, de la qual es va declarar un nou brot el novembre passat després d'anys sense que se'n detectés cap cas. Després d'haver estat un temps fent batudes sobre el terreny per buscar animals morts, actualment, fan feines de desinfecció de vehicles i equips que surten de la zona zero, a un radi de 6 quilòmetres de l'origen del brot, a Cerdanyola. Més informació