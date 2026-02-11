Les claus sobre el ple amb un detingut a Santpedor: context, cronologia i què ha passat
Tensió, càrregues policials i la detenció de l’exregidor Aniol Vila van marcar aquest dimarts el ple municipal de Santpedor arran de l’entrada al consistori de Jordi Soteras, d’Aliança Catalana, que substitueix Jordi Rojas, de Sumem x Santpedor (vinculat a Junts). Just abans de l’inici de la sessió, a 2/4 de sis de la tarda, diversos col·lectius del moviment popular santpedorenc es van concentrar a la plaça Gran U d’Octubre per protestar contra aquesta incorporació. L'Arianda Gombau, que ho va viure des de l'Ajuntament de Santpedor, dona les claus per entendre la polèmica que envolta aquest ple.