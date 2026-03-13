Afectació al trànsit de l'accident d'aquest divendres al vespre a Sallent
Una topada entre dos turismes i un camió ha deixat un ferit menys greu i un altre de lleu a la C-25, al seu pas per Sallent. L'accident ha tingut lloc quan faltaven cinc minuts per a les 5 d'aquesta tarda, concretament, al punt quilomètric 145 de l'Eix. A conseqüència del xoc, un dels turismes ha acabat bolcat fora de la via. El seu conductor ha estat atès in situ pels professionals del SEM i, posteriorment, ha estat traslladat juntament amb un altre dels conductors implicats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa perquè rebessin l'atenció sanitària necessària.