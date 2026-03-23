Arrenca el desnonament de 15 famílies d'un bloc de Sant Vicenç de Castellet
Desallotjament a primera hora d'aquest dilluns al matí que es preveu finalment sense incidents a Sant Vicenç de Castellet del bloc del Passeig de la Pau. La família afectada, amb tres menors a càrrec, ha decidit marxar del pis sense resistència, cansada de la pressió que ha rebut fins ara. Una trentena de persones, formada per un reduït nombre d'activistes de PAHC Bages i veïns del municipi, s'ha concentrat a les portes de l'edifici davant d'un ampli desplegament policial de furgons dels Mossos d'Esquadra.