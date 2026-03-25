Així és el gran mural de la Revolta dels Burots a l'entrada d'Artés
L’entrada a Artés per la carretera de Prats ha canviat de fisonomia amb un mural de grans dimensions que s’ha pintat en un dels murs laterals per iniciativa de l’Ajuntament. La imatge explica amb sis escenes la Revolta dels Burots del 1917, un dels episodis més rellevants de la història del poble, que va marcar un abans i un després amb l’empoderament de la classe obrera. El nou mural, situat molt a prop de la plaça Faura (un dels escenaris de la revolta), es projecta com un element de reforç de la identitat pròpia i com una mostra d’allò que millor defineix Artés com a poble, juntament amb altres intervencions de millora que l’Ajuntament ha estat duent a terme en diversos punts d’entrada al municipi.