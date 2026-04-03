Els nous gegantons de l'Agrupació Sardanista de Súria es van estrenar ahir, dijous, amb Ball del Miquel i la Maria
Súria va donar el tret de sortida a les Caramelles dijous a la tarda amb l'acte d'entrega de la cinta commemorativa a les colles participants, seguit de la tradicional Passada Caramellaire. La jornada va tenir com a moment més destacat l'estrena dels dos gegantons de l'Agrupació Sardanista de Súria. Un d'ells ret homenatge al membre històric de l'entitat Miquel Caelles, mort en un accident de trànsit el passat 14 de novembre a la C-55. El surienc estava estretament vinculat al municipi bagenc, tant per la seva tasca com a regidor durant tres mandats com per la seva implicació en la vida social i cultural del poble. També es va presentar el Ball del Miquel i la Maria, nom que reben les dues figures.