Com són els nous busos elèctrics de la xarxa interurbana del Bages?
El polígon del Pont Nou II de Manresa ha acollit la presentació dels sis nous autobusos elèctrics que s’incorporen a la xarxa interurbana del Bages. L'entrada d’aquests vehicles al servei suposa una millora en matèria de sostenibilitat i de seguretat, tant per als passatgers com per als vianants. A l’acte hi han participat Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures; Marc Aloy, alcalde de Manresa; Alba Pérez, alcaldessa de Navarcles; Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages; Ramon Sagalés, conseller delegat de Sagalés; i Patricia Alonso, directora dels Serveis Territorials d’Administració Local a la Catalunya Central. Més informació