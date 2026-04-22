Així ha estat el relleu a l'alcaldia de Castellgalí
Cristòfol Gimeno, el batlle més veterà del Bages per trajectòria, deixa el càrrec que exerceix des de fa 27 anys al capdavant de l’Ajuntament del seu poble, Castellgalí. El polític ha decidit tancar aquesta llarga etapa d’alcaldia, sempre liderant la llista del PSC, abans d'esgotar l’actual mandat, que és el seu setè consecutiu. Un moviment que també vol facilitar un relleu anticipat que permeti encarar el pròxim mandat. El relleu a l’alcaldia l’assumeix Marcos Álvarez i Rebolo, actual primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Obres, Via Pública i Festes.