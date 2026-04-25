Instants de la reunió del Govern a Sant Benet de Bages
Seguint la doctrina benedictina ora et labora que ha intentat imprimir al seu Govern des que va ser investit president de la Generalitat l’agost del 2024, Salvador Illa torna a recloure per quarta vegada en aquesta legislatura els seus consellers en un monestir d’aquesta ordre religiosa després d’haver hagut de gestionar els mesos més complicats del mandat. Des del Món Sant Benet buscarà aquest cap de setmana alinear el seu equip per accelerar la millora dels serveis públics després d’un inici d’any ple de contratemps marcat per la crisi de Rodalies, les vagues en sectors tan sensibles com l’educació i la sanitat i la retirada dels pressupostos. L’objectiu és arribar a l’estiu havent aconseguit un canvi de rumb i amb els comptes a la butxaca.