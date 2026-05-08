Els responsables del projecte, d'Estel Blay i de l'avió que opera els vols enlairant-se a l'aeroport de Sabadell
La manresana Estel Blay i quatre científiques més membres d’Hypatia, una organització liderada per dones dedicada a impulsar la recerca espacial i la divulgació científica, participen avui i demà, 8 i 9 de maig, en la nova campanya de vols parabòlics que es duu a terme a l’Aeroport de Sabadell de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). Durant aquestes dues jornades es faran sis vols en gravetat zero amb un avió acrobàtic que efectuarà una quinzena de paràboles, amb l’objectiu d’analitzar com reacciona el cos humà a l’absència de gravetat.