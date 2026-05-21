Inauguració de l'escultura de Joaquima de Vedruna a Montserrat
Un dels camins icònics de Montserrat, el de Sant Miquel, deixa memòria i constància des d’aquest dijous d’una de les figures religioses clau en l’educació a Catalunya, i amb forta incidència a la regió central. Aquest matí s’hi ha inaugurat una escultura dedicada a Joaquima Vedruna (Barcelona 1783-1854), fundadora del que el dia d'avui és una xarxa de 39 escoles concertades repartides en 34 municipis que acullen més de 21.700 alumnes, sota el paraigua de la Fundació Vedruna Catalunya. I és que aquest 21 de maig del 2026 es compleixen exactament 200 anys que va fundar la primera institució amb l’objectiu d’educar nenes a Catalunya. Actualment, a l’àrea d’influència de Regió7 hi ha centres actius a Manresa, Sallent, Artés, Cardona, Navàs, Berga i Puigcerdà.