Endesa revisa amb helicòpter les línies elèctriques al Bages
La companyia elèctrica ENDESA destina 4,5 milions d'euros per a protegir els boscos de la Catalunya Central de possibles incendis causats per línies elèctriques. Les inversions previstes per al 2026 a les comarques de la Catalunya Central, sense comptar Osona, passaran dels 3,27 milions d’euros del 2025 als 4,54 milions el 2026, amb un augment absolut de més d’1,27 milions d’euros, fet que representa un increment del 39% respecte de l’exercici anterior.
A tot Catalunya, la companyia invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals, un 44% més que l'any passat. El pla es vertebra, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d'helicòpters per a fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com les revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la Companyia.