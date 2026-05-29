Acció de protesta de docents a Artés
La protesta dels docents, que aquest matí està tenint un focus especialment actiu a Montserrat en paral·lel amb les negociacions amb el departament, ha tingut també al Bages una acció molt cridanera. Aquest matí, membres de l’assemblea de centres del Bages han dut a terme una acció reivindicativa a les parets de la Gavarresa, a Artés, penjant-se amb material d’escalada per visibilitzar la situació crítica que viu l’educació pública i reclamar mesures urgents al departament d’Educació. Més informació