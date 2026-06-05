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VÍDEO | Imatge poc habitual d'un Llobregat ple després de les pluges d'aquest dijous

VÍDEO | Imatge poc habitual d'un Llobregat ple després de les pluges d'aquest dijous

Núria Badia

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VÍDEO | Imatge poc habitual d'un Llobregat ple després de les pluges d'aquest dijous

Núria Badia

Sallent
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El Llobregat baixa avui molt ple. Aigües avall de l'embassament de la Baells hi ha imatges molt poc habituals de salts d'aigua amb l'aigua bullent. En aquestes poblacions la precipitació d'ahir va ser una mica més moderada, però a la capçalera del riu la pluja hi va caure de manera molt important. Així estava la rasclosa de la Fàbrica Vella, a Sallent, aquest matí poc abans de les 8. Més informació

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