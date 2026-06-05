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VÍDEO | Imatge poc habitual d'un Llobregat ple després de les pluges d'aquest dijous
El Llobregat baixa avui molt ple. Aigües avall de l'embassament de la Baells hi ha imatges molt poc habituals de salts d'aigua amb l'aigua bullent. En aquestes poblacions la precipitació d'ahir va ser una mica més moderada, però a la capçalera del riu la pluja hi va caure de manera molt important. Així estava la rasclosa de la Fàbrica Vella, a Sallent, aquest matí poc abans de les 8. Més informació