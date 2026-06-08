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Nervis i dubtes: cinc estudiants expliquen com viuen les hores prèvies a la selectivitat
Gairebé 46.000 joves catalans s'enfronten a partir d'aquest 9 de juny i fins a l'11 a les proves de la selectivitat del 2026. Regió7 ha parlat amb cinc estudiants del Bages, per veure com afronten les hores prèvies a les PAU. Nervis, dubtes i intel·ligència artificial són algunes de les paraules que es repeteixen en els testimonis de la Jana Carrera, el Jordi Holgado, la Genina Martínez, el Biel Mauri i l'Aina Navarro.