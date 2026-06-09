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Montserrat es prepara per a la visita del Papa
La visita del Papa a Montserrat, que tindrà lloc aquest dimecres, serà un esdeveniment històric que alterarà el ritme habitual del santuari i obligarà a habilitar mesures especials de seguretat davant la previsió que milers de persones es congreguin al monestir. Però no és la primera vegada que Montserrat rep la visita d'una màxima autoritat ni que acull un acte singular que requereixi un dispositiu extraordinari al voltant del recinte. Al vídeo, et mostrem com es prepara el monestir per a l'arribada.