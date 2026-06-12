Declarció pèrit forense judici Callús
Sambaye Koita, el jove de 28 anys que va ser trobat mort el febrer de 2024 a Callús, va perdre la vida a causa de l'asfíxia provocada per una ganivetada i un fort cop. Però, si hagués estat atesa mèdicament a temps, la ganivetada sola probablement no l'hauria matat.
El judici en el qual quatre persones afronten càrrecs per assassinat ha seguit aquest divendres a l'Audiència de Barcelona amb la declaració dels diferents pèrits. Entre ells els forenses, que han confirmat que la víctima va morir per asfíxia. Asfíxia causada per "dos traumatismes, una ganivetada al costat dret, i un posterior cop molt fort a l'esquerre". Segons un dels forenses, la ganivetada li va perforar la pleura, provocant "dificultats respiratòries". I per això, quan al cap d'una estona un fort cop li va trencar 7 costelles al costat esquerre, "quatre d'elles van perforar el pulmó d'aquell costat". Segons un dels forenses, la mort va ser "molt lenta, costosa, i dolorosa, i que la persona va entrat en fallida, fins que es mor". Més informació