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Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
Cardona va donar el tret de sortida, el passat divendres 5 de juny, a la commemoració del centenari de l’inici de l’explotació de les sals potàssiques amb un acte institucional celebrat al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, al voltant dels pous Alberto i Maria Teresa, espais emblemàtics dels primers anys de l’activitat minera subterrània al municipi bagenc. Durant l’esdeveniment es va estrenar un vídeo creat a partir d’una seixantena de fotografies històriques, animades amb intel·ligència artificial. Més informació