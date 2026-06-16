Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Declaracions dels acusats del judici per la mort de Callús
El judici per la mort de Sambaye Koita, el jove de 28 anys que va ser trobat mort el febrer de 2024 a Callús, arriba a la seva fi amb la declaració dels acusats. Ha quedat clar en les declaracions de tots que aquell 11 de febrer de 2024 un d'ells i la víctima van anar des de Sant Vicenç de Castellet fins a Callús, al pis del passeig Anselm Clavé on van passar els fets, i on residien altres dos dels acusats.