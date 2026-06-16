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Declaracions dels acusats del judici per la mort de Callús

Declaracions dels acusats del judici per la mort de Callús

TSJC

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Declaracions dels acusats del judici per la mort de Callús

TSJC

Barcelona
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El judici per la mort de Sambaye Koita, el jove de 28 anys que va ser trobat mort el febrer de 2024 a Callús, arriba a la seva fi amb la declaració dels acusats. Ha quedat clar en les declaracions de tots que aquell 11 de febrer de 2024 un d'ells i la víctima van anar des de Sant Vicenç de Castellet fins a Callús, al pis del passeig Anselm Clavé on van passar els fets, i on residien altres dos dels acusats.

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