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Incendi en un camp a tocar de la C-25, a Sant Fruitós
Tretze dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar un incendi que s'ha declarat a les 13.46 hores a Sant Fruitós de Bages, molt a prop de l'Eix Transversal. Les flames, que han emès un intens fum que es podia veure des de diferents indrets, s'han declarat en un camp de rostolls segats a l'alçada del quilòmetre 137 de la C-25. El foc s'ha donat per estabilitzat a 1/4 de 4 de la tarda.