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El projecte de Masoveria Urbana de Càritas a Manresa
El projecte de Masoveria Urbana de Càritas a Manresa és una iniciativa on totes les peces encaixen, on tothom surt guanyant. Malgrat tot, encara costa trobar propietaris que hi vulguin participar. La iniciativa de Manresa, amb 24 pisos on viuen 80 persones, és de les poques impulsades en l'àmbit català que continuen endavant. Iniciada el 2015, aquest dilluns s'ha fet la presentació d'un dels dos darrers habitatges que s'hi han afegit. Situat al carrer del General Prim, fa quinze dies que hi viuen la Meriem Belaaziz, el seu pare i els seus dos germans petits.