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Carretera C-55: obertura del nou tercer carril a Castellbell i el Vilar

Carretera C-55: obertura del nou tercer carril a Castellbell i el Vilar

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Carretera C-55: obertura del nou tercer carril a Castellbell i el Vilar

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El tram sud de la C-55 ha sumat 800 metres més de carril d’avançament. Un guany que es podria considerar anecdòtic, però que té el seu valor en una carretera tan saturada com aquesta, i en un punt que està per sobre dels 30.000 vehicles de mitjana diària. Després de 26 mesos d’obres (que encara no s’han acabat del tot), s’ha posat en servei l’eixamplament de la carretera en el tram de Castellbell i el Vilar, entre el pont sobre la riera de Marganell i el túnel de Bogunyà.

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