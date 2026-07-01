Sortida del jutjat de Manresa dels detinguts
llibertat provisional amb càrrecs pels tres detinguts amb relació a diferents incidents ocorreguts el passat mes d'abril durant les protestes per l'activitat d'una multinacional minera a la comarca del Bages.
Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han traslladat els acusats al jutjat per a prestar declaració, però ells s'han acollit al seu dret de no declarar. La magistrada ha acordat la llibertat provisional dels detinguts a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Estan acusats pels delictes de desordres públics, danys i grup criminal.
Abans de les 10 del matí els detinguts ja eren als jutjats de Manresa, però no ha estat fins passada la una del migdia que han sortit. A fora els esperava una trentena de persones que s'hi han concentrat convocades per les xarxes de Revoltes de la Terra per esperar la finalització de les declaracions. Més informació