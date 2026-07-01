Seccions

És notícia
Incendi OscaAccident autobús LleidaC-55Terapeuta dels AndicKids&Us ManresaMarc BernalControls policials
instagramlinkedin
Sortida del jutjat de Manresa dels detinguts

Sortida del jutjat de Manresa dels detinguts

Boicot ICL

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Sortida del jutjat de Manresa dels detinguts

Boicot ICL

Manresa
RRSS WhatsAppCopiar URL

llibertat provisional amb càrrecs pels tres detinguts amb relació a diferents incidents ocorreguts el passat mes d'abril durant les protestes per l'activitat d'una multinacional minera a la comarca del Bages. 

Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han traslladat els acusats al jutjat per a prestar declaració, però ells s'han acollit al seu dret de no declarar. La magistrada ha acordat la llibertat provisional dels detinguts a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Estan acusats pels delictes de desordres públics, danys i grup criminal

Abans de les 10 del matí els detinguts ja eren als jutjats de Manresa, però no ha estat fins passada la una del migdia que han sortit. A fora els esperava una trentena de persones que s'hi han concentrat convocades per les xarxes de Revoltes de la Terra per esperar la finalització de les declaracions. Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents