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L'incendi del Bages, des de l'aire

L'incendi del Bages, des de l'aire

Bombers de la Generalitat

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L'incendi del Bages, des de l'aire

Bombers de la Generalitat

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L'incendi que crema aquest dimecres entre Navarcles, Artés i Sallent ja ha calcinat, a 1/4 de 8 del vespre, unes 30 hectàrees, segons els Agents Rurals. El foc s'ha iniciat a 3/4 de 4, a prop del Pont de Cabrianes, en uns marges de la carretera que uneix Sant Fruitós i Artés, ha travessat un camp de rostoll i s'ha estès agafant massa forestal. Hi treballen una cinquantena de dotacions dels Bombers -40 de terrestres i 10 d'aeris- i Protecció Civil ha enviat una alerta de confinament als veïns de la zona est d'Artés, Cabrianes i el Polígon Industrial Berenguer i el nucli urbà de Sallent. La mesura afecta unes 9.000 persones.

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