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Imatge aèria d'aquest migdia de l'estat de l'incendi de Navarcles

Imatge aèria d'aquest migdia de l'estat de l'incendi de Navarcles

Agents Rurals

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Imatge aèria d'aquest migdia de l'estat de l'incendi de Navarcles

Agents Rurals

Artés
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Els Bombers alerten que la planta de reciclatge afectada per l'incendi declarat aquest dimecres entre Artés, Navarcles i Sant Fruitós de Bages continuarà cremant "durant hores" per la gran quantitat de combustible que hi havia emmagatzemat. L'incendi està estabilitzat des d'ahir a la nit i el cap de l'operatiu dels Bombers, Marcel·lí Fons, ha explicat que "el foc està quiet i no avança". Ara les tasques se centren a "acabar de tancar-lo per evitar revifalles que poden aparèixer amb la marinada, la insolació i les altes temperatures del migdia i la tarda", ha assegurat. L'incendi va obligar a confinar prop de 9.000 persones d'Artés i Sallent.

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