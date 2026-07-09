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Imatges de les tasques d'extinció del foc a la planta de reciclatge de residus la nit de dimecres a dijous

Imatges de les tasques d'extinció del foc a la planta de reciclatge de residus la nit de dimecres a dijous

Bombers de la Generalitat

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Imatges de les tasques d'extinció del foc a la planta de reciclatge de residus la nit de dimecres a dijous

Bombers de la Generalitat

Artés
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Els Bombers alerten que la planta de reciclatge afectada per l'incendi declarat aquest dimecres entre Artés, Navarcles i Sant Fruitós de Bages continuarà cremant "durant hores" per la gran quantitat de combustible que hi havia emmagatzemat. L'incendi està estabilitzat des d'ahir a la nit i el cap de l'operatiu dels Bombers, Marcel·lí Fons, ha explicat que "el foc està quiet i no avança". Ara les tasques se centren a "acabar de tancar-lo per evitar revifalles que poden aparèixer amb la marinada, la insolació i les altes temperatures del migdia i la tarda", ha assegurat. L'incendi va obligar a confinar prop de 9.000 persones d'Artés i Sallent.

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