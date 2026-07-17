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El conseller Ordeig visita un bosc on s'ha fet gestió forestal a Cardona, després d'un altre on no s'ha fet

El conseller Ordeig visita un bosc on s'ha fet gestió forestal a Cardona, després d'un altre on no s'ha fet

Edu Font

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El conseller Ordeig visita un bosc on s'ha fet gestió forestal a Cardona, després d'un altre on no s'ha fet

Edu Font

Cardona
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El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat els "casos d'èxit" en gestió forestal que s'estan fent arreu del país i assegura que han contribuït a "minimitzar al màxim" les hectàrees cremades i les "desgràcies personals i materials" en un any "extremadament complex". En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina "la partida més alta de la història" en prevenció d'incendis i gestió forestal. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona (Bages), on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal. Des del 2022, s'han executat actuacions en 6.000 hectàrees de boscos privades amb una inversió acumulada de 13,4 MEUR.

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